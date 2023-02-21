Татищев Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татищев Александр Иванович

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Место рождения

Белгородская губерния

Дата рождения

19.08.1763

Дата смерти

29.06.1833

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Белгородская губерния
Место жительства
С 1763
Белгородская губерния
Место жительства
С 1803
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1823
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.06.1833