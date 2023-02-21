Татищев Александр Иванович
Место рожденияБелгородская губерния
Дата рождения19.08.1763
Дата смерти29.06.1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Белгородская губерния
Место жительства
С 1763
Белгородская губерния
Место жительства
С 1803
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1823
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
29.06.1833