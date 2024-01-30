Talving Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиTalving Juhan

Talving Juhan

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1905

Дата смерти

18.08.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Похороны
21.08.1982
Смерть
18.08.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.