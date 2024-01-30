Talving Juhan
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1905
Дата смерти18.08.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
Неизвестно
Date of Burial | Date of Burial
Похороны
21.08.1982
Смерть
18.08.1983