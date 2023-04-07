Аксинья Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Евсей Афанасьевич

Мать: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
?.06.1793

Муж: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1802

Сын: Озимов Ефрем Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Лукерья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1808

Сын: Озимов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Рождение ребёнка
1810

Сын: Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Васильевич

Смерть
Неизвестно