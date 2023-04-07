Аксинья Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Евсей Афанасьевич
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
?.06.1793
Муж: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Лукерья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Озимов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Рождение ребёнка
1810
Сын: Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Васильевич
Смерть
Неизвестно