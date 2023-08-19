Климкина (Свойкина) Евфимия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климкина (Свойкина) Евфимия Васильевна

Место рождения

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1866

Дата смерти

1850

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
1850
Рождение
1866

Отец: Свойкин Василий Фомич

Мать: Свойкина Евдокия Филипповна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.11.1884

Муж: Климкин Иван Степанович

Калгановка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.10.1900

Дочь: Сенина Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Климкин Иван Степанович

Калгановка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан