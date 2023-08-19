Климкина (Свойкина) Евфимия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти1850
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
1850
Рождение
1866
Отец: Свойкин Василий Фомич
Бракосочетание
11.11.1884
Калгановка, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.10.1900
Дочь: Сенина Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Климкин Иван Степанович
Калгановка, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан