Рязанцев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смерти1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Рязанцов Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Рязанцев Феодосий Александрович
Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Рязанцев Василий Александрович
Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Алина Анна Александровна
Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Рязанцев Иван Александрович
Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
промышленник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1889