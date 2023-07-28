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Рязанцев Александр Васильевич

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1807

Дата смерти

1889

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Рязанцов Василий Иванов

Мать: Рязанцова Евфимья Егорова

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Рязанцев Феодосий Александрович

Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Рязанцев Василий Александрович

Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Алина Анна Александровна

Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Рязанцев Иван Александрович

Мать ребёнка: Рязанцева Александра Васильева

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанцева Александра Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
промышленник
Место жительства
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1889
Соликамск, Соликамский, Пермский край