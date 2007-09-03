Пугаев Серафим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПугаев Серафим Андреевич

Пугаев Серафим Андреевич

Место рождения

Самсоновка, Инсарский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

02.08.1925

Дата смерти

03.09.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925

Отец: Пугаев Андрей Гурьянович

Мать: не указана

Самсоновка, Инсарский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1960

Сын: Пугаев Андрей Серафимович

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна

поселок Иультин, Иультинский район, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пугаев Виктор Серафимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
03.09.2007