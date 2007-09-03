Пугаев Серафим Андреевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1925
Дата смерти03.09.2007
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1925
Отец: Пугаев Андрей Гурьянович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1960
Сын: Пугаев Андрей Серафимович
Мать ребёнка: Надежда Алексеевна
поселок Иультин, Иультинский район, Магаданская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пугаев Виктор Серафимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
03.09.2007