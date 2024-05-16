Бусти Мадыртова
Место рождения
Дата рождения1762 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мавлет Юнусов
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Малиха Мавлетова
Отец ребёнка: Мавлет Юнусов
Рождение ребёнка
1788 ст.
Дочь: Сахипзямал Мавлетова
Отец ребёнка: Мавлет Юнусов
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Бадигулзямал Мавлетова
Отец ребёнка: Мавлет Юнусов
Смерть
Неизвестно