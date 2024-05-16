Бусти Мадыртова 1762 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бусти Мадыртова

Место рождения

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1762 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мавлет Юнусов

Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Малиха Мавлетова

Отец ребёнка: Мавлет Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1788 ст.

Дочь: Сахипзямал Мавлетова

Отец ребёнка: Мавлет Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Бадигулзямал Мавлетова

Отец ребёнка: Мавлет Юнусов

Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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