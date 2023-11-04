Булатников Лукиан Фёдорович
Место рожденияЯмская слобода (г. Курск), Курский уезд
Дата рождения13.10.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
13.10.1898
Отец: Булатников Фёдор Ильич
Ямская слобода (г. Курск), Курский уезд
Информация из МК Введенской церкви 1898г (ГАКО, Ф.217, оп.3, д.23)
Крещение
15.10.1898
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Восприемники Крестьяне слободы Ямской Фёдор Петрович Бочаров и Акелина Петрова Каширцева
Работа или профессия
1943
Курск, город Курск, Курская область
Машинист паровозного Депо Курск
Смерть
Неизвестно