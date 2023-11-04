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Булатников Лукиан Фёдорович

Место рождения

Ямская слобода (г. Курск), Курский уезд

Дата рождения

13.10.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1898

Отец: Булатников Фёдор Ильич

Мать: Булатникова Мария Петровна

Ямская слобода (г. Курск), Курский уезд
Информация из МК Введенской церкви 1898г (ГАКО, Ф.217, оп.3, д.23)
Крещение
15.10.1898
Ямская, Курский уезд, Курская губерния
Восприемники Крестьяне слободы Ямской Фёдор Петрович Бочаров и Акелина Петрова Каширцева
Работа или профессия
1943
Курск, город Курск, Курская область
Машинист паровозного Депо Курск
Смерть
Неизвестно
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