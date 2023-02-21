Калина (Шкурат) Улияна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0442, запись 54
Бракосочетание
09.02.1791
Муж: Калина Яков Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-L1RC https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-KL7T
Рождение ребёнка
03.02.1794
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0430 запись 5
Рождение ребёнка
08.08.1796
Дочь: Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0442, запись 54
Рождение ребёнка
29.12.1798
Дочь: Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0461, запись 47
Рождение ребёнка
31.03.1800
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0467, запись 11
Рождение ребёнка
05.06.1803
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Калина Яков Иванович
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-F751-H?i=575&cc=3656669 1415-1-284-576-18
Смерть
Неизвестно