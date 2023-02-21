Калина (Шкурат) Улияна Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калина (Шкурат) Улияна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0442, запись 54
Бракосочетание
09.02.1791

Муж: Калина Яков Иванович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3C-L1RC https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3Z-KL7T
Рождение ребёнка
03.02.1794

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0430 запись 5
Рождение ребёнка
08.08.1796

Дочь: Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0442, запись 54
Рождение ребёнка
29.12.1798

Дочь: Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0461, запись 47
Рождение ребёнка
31.03.1800

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Ф. 1415, о. 0001, д. 0283 файл 0467, запись 11
Рождение ребёнка
05.06.1803

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Калина Яков Иванович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSMP-F751-H?i=575&cc=3656669 1415-1-284-576-18
Смерть
Неизвестно