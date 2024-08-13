Мурашкин Герасим Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Мурашкина) Анастасия Герасимовна
Мать ребёнка: Мурашкина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Мурашкин Филипп Герасимович
Мать ребёнка: Мурашкина Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Мурашкина) Вера Герасимовна
Мать ребёнка: Мурашкина Ефросинья Семеновна