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Мурашкин Герасим Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Мурашкин Василий Васильевич

Мать: Мурашкина (Фурсова) Акилина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Мурашкина) Анастасия Герасимовна

Мать ребёнка: Мурашкина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Мурашкин Филипп Герасимович

Мать ребёнка: Мурашкина Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Мурашкина) Вера Герасимовна

Мать ребёнка: Мурашкина Ефросинья Семеновна

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