Сюсяев Степан Иосифович
мужской, родился 20.12.1920
умер ?.04.2000, Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Супруги
Сюсяева (Софронова) Дарья МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна30.05.1949 г.р.
Балоян (Сюсяева) Ольга СтепановнаНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова (Сюсяева) Лидия Степановна
Мать ребёнка: Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балоян (Сюсяева) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1949
Дочь: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна
Мать ребёнка: Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна
Смерть
?.04.2000
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)