Сюсяев Степан Иосифович 20.12.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Сюсяев Степан Иосифович

Автор
ДВ
Вардаков Д.

мужской, родился 20.12.1920

умер ?.04.2000, Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Супруги
Сюсяева (Софронова) Дарья МихайловнаНеизвестно г.р.
Дети
Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна30.05.1949 г.р.
Балоян (Сюсяева) Ольга СтепановнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова (Сюсяева) Лидия Степановна

Мать ребёнка: Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балоян (Сюсяева) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна

Рождение ребёнка
30.05.1949

Дочь: Вардакова (Сюсяева) Валентина Степановна

Мать ребёнка: Сюсяева (Софронова) Дарья Михайловна

Смерть
?.04.2000
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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