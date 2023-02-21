Жеребцов Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.?
Дочь: Чулкова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Харитинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Пелагея Сергеевна
Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жеребцова Прасковья
Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жеребцова Харитинья
Смерть
Неизвестно