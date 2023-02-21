Жеребцов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жеребцов Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.?

Дочь: Чулкова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Харитинья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Пелагея Сергеевна

Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жеребцова Прасковья

Мать ребёнка: Жеребцова Харитинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жеребцова Харитинья

Смерть
Неизвестно