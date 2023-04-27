Кирюхин Гавриил Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирюхин Гавриил Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1900 ст.

Дочь: Кирюхина Дарья Гаврииловна

Мать ребёнка: Кирюхина Анна Иосифовна

Место жительства
1900 ст.
Мещанин Севского уезда Орловской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирюхина Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно