(Leomar) Marri — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Leomar) Marri

(Leomar) Marri

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.08.1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1762

Отец: Leomar Mart

Мать: Marri

Смерть
Неизвестно