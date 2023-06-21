Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Leomar) Marri
(Leomar) Marri
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.08.1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Leomar Mart
Около 1719 г.р.
Мать
Marri
Около 1723 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЮ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1762
Отец:
Leomar Mart
Мать:
Marri
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь