Куксинский Виктор Павлович
Место рождения
Дата рождения03.05.1920
Дата смерти27.04.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1920
Военная служба
?.04.1941
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Куртамышский РВК, Курганская обл., Куртамышский р-н
Военная награда
22.09.1944
Медаль «За отвагу» | http://podvignaroda.ru/?#id=32431233&tab=navDetailManAward
Военная награда
16.03.1945
г. Штаргард (Stargard), Польша
Орден Красной Звезды | http://podvignaroda.ru/?#id=1424927045&tab=navDetailManCard
Бракосочетание
03.01.1947
Рождение ребёнка
02.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куксинская Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
26.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куксинская Нина Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Работал заместителем начальника отдела снабжения
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.2007
г. Курган, улица Югова дом 2. | Кладбище Глинки г. Курган
Похороны
Неизвестно
д. Глинки