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Куксинский Виктор Павлович

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

03.05.1920

Дата смерти

27.04.2007

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1883 г.р.

Жена

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1920

Отец: Куксинский Павел Лукич

Мать: Куксинская Людмила Васильевна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Военная служба
?.04.1941
Куртамыш, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Куртамышский РВК, Курганская обл., Куртамышский р-н
Военная награда
22.09.1944
Медаль «За отвагу» | http://podvignaroda.ru/?#id=32431233&tab=navDetailManAward
Военная награда
16.03.1945
г. Штаргард (Stargard), Польша
Орден Красной Звезды | http://podvignaroda.ru/?#id=1424927045&tab=navDetailManCard
Бракосочетание
03.01.1947

Жена: Куксинская Нина Фёдоровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
02.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куксинская Нина Фёдоровна

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
26.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куксинская Нина Фёдоровна

Курган, город Курган, Курганская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работал заместителем начальника отдела снабжения
Место жительства
Неизвестно
Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
27.04.2007
Курган, город Курган, Курганская область
г. Курган, улица Югова дом 2. | Кладбище Глинки г. Курган
Похороны
Неизвестно
д. Глинки