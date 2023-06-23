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Шидловская Малания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1923

Дочь: Шидловская Мария Филимоновна

Отец ребёнка: не указан

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шидловский Николай Филимонович

Отец ребёнка: Шидловский Филимон Ионович

Подгайщина, Оршанский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шидловский Филимон Ионович

Место жительства
Неизвестно
Подгайщина, Оршанский район, Витебская область