Шидловская Малания
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1923
Дочь: Шидловская Мария Филимоновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1924
Сын: Шидловский Николай Филимонович
Отец ребёнка: Шидловский Филимон Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно