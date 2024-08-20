Стрельцова Елена Похомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1894
Дочь: (Стрельцова) Александра Иосифовна
Отец ребёнка: Стрельцов Иосиф Никифорович
Рождение ребёнка
10.09.1897
Сын: Евгений Иосифович Евмений / Евгений Иосифович
Отец ребёнка: Стрельцов Иосиф Никифорович
Рождение ребёнка
26.07.1899
Сын: Стрельцов Стефан Иосифович
Отец ребёнка: Стрельцов Иосиф Никифорович
Смерть
Неизвестно