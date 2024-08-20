Стрельцова Елена Похомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельцова Елена Похомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельцов Иосиф Никифорович

Рождение ребёнка
04.03.1894

Дочь: (Стрельцова) Александра Иосифовна

Отец ребёнка: Стрельцов Иосиф Никифорович

Рождение ребёнка
10.09.1897

Сын: Евгений Иосифович Евмений / Евгений Иосифович

Отец ребёнка: Стрельцов Иосиф Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.07.1899

Сын: Стрельцов Стефан Иосифович

Отец ребёнка: Стрельцов Иосиф Никифорович

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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