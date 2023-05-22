Лихачева Пелагея Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Алферов Макар
Мать: Алферова ?
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
17.12.1895
Дочь: Петренко Варвара Гавриловна
Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Петраш Александра Гавриловна
Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Курилова Матрена Гавриловна
Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович
Смерть
1953