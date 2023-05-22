Лихачева Пелагея Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева Пелагея Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Алферов Макар

Мать: Алферова ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Лихачев Федор Гаврилович

Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
17.12.1895

Дочь: Петренко Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лихачев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Петраш Александра Гавриловна

Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курилова Матрена Гавриловна

Отец ребёнка: Лихачев Гавриил Филиппович

Смерть
1953