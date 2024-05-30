Румянцев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эдуардова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Румянцев Макар Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1995
Дочь: Румянцева Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Эдуардова Надежда