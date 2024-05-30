Румянцев Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцев Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1968

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1969 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эдуардова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Румянцев Макар Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
09.01.1995

Дочь: Румянцева Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Эдуардова Надежда

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