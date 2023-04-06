Львов Борис Пименович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Львов Борис Пименович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1683

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пимен Никитич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1662

Дочь: Софья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Львов Семён Борисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семён

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1683