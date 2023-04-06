Львов Борис Пименович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1683
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пимен Никитич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1662
Дочь: Софья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семён
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1683