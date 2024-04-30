Коченов Юрий Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Коченов Юрий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коченов Анатолий Юрьевич

Мать ребёнка: Коченова (Баева) Капиталина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коченова (Баева) Капиталина Павловна

Рождение ребёнка
31.05.1978

Дочь: Мякова (Коченова) Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Коченова (Баева) Капиталина Павловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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