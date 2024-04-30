Коченов Юрий Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коченова (Баева) Капиталина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1978
Дочь: Мякова (Коченова) Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Коченова (Баева) Капиталина Павловна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно