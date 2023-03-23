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Ефросинья
Ефросинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шишков Иннокентий
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ГС
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Биография
Биография
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Шишков Иннокентий
Мать: не указана
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