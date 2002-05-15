Евдокимова (Садченко) Александра Порфирьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова (Садченко) Александра Порфирьевна

Место рождения

Курская Область, Суджанский Район, Лебедевка Село, Загребелье Улица

Дата рождения

22.04.1920

Дата смерти

15.05.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1920

Отец: Садченко Порфирий

Мать: не указана

Курская Область, Суджанский Район, Лебедевка Село, Загребелье Улица
Рождение ребёнка
23.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
18.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Николаевич

Россия
Смерть
15.05.2002