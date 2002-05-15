Евдокимова (Садченко) Александра Порфирьевна
Место рожденияКурская Область, Суджанский Район, Лебедевка Село, Загребелье Улица
Дата рождения22.04.1920
Дата смерти15.05.2002
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1920
Отец: Садченко Порфирий
Мать: не указана
Курская Область, Суджанский Район, Лебедевка Село, Загребелье Улица
Рождение ребёнка
23.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
18.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокимов Михаил Николаевич
Россия
Смерть
15.05.2002