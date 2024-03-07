Тихонович Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тихонович Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Тихонович Сергей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1977
Дочь: Тихонович Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Тихонович Сергей Геннадьевич