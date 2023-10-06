Лобач-Жученко (Валькова) Елисавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
01.09.1896
Марко Вовчок категорически возражала против этого брака, поэтому молодые обвенчались без родительского благословения. В госархиве Саратовской области в метрической книге церкви села Михайловка Саратов... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1899
Сын: Лобач-Жученко Борис Борисович
Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Волкова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лобач-Жученко Михаил Борисович
Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Екатерина Борисовна
Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович
Смерть
1949