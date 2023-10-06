Лобач-Жученко (Валькова) Елисавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобач-Жученко (Валькова) Елисавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.09.1896

Муж: Лобач-Жученко Борис Михайлович

Марко Вовчок категорически возражала против этого брака, поэтому молодые обвенчались без родительского благословения. В госархиве Саратовской области в метрической книге церкви села Михайловка Саратов... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1899

Сын: Лобач-Жученко Борис Борисович

Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Волкова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лобач-Жученко Михаил Борисович

Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Екатерина Борисовна

Отец ребёнка: Лобач-Жученко Борис Михайлович

Смерть
1949
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