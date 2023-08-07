Дорохина Василиса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1843 и 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1843 и 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Алгазина Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Дорохин Андрей Корнилович
Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково
Смерть
Неизвестно