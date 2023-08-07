Дорохина Василиса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохина Василиса Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1843 и 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Между 1843 и 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Алгазина Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Дорохин Андрей Корнилович

Тобольская губерния Тарский уезд Седельниковская волость с.Седельниково
Смерть
Неизвестно