Гильфанов Сабирзян Гильфанович
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти13.01.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1928
Дочь: Нагимова Саима Сабировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильфанова Сонья Сабировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гильфанова Фаузия Сабировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Шакирзян Собирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гильфанов Сагиджан Собирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.01.1963
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика