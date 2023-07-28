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Гильфанов Сабирзян Гильфанович

Место рождения

Таш-Кичу, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1896

Дата смерти

13.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Таш-Кичу, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.06.1928

Дочь: Нагимова Саима Сабировна

Мать ребёнка: не указана

Таш-Кичу, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильфанова Сонья Сабировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гильфанова Фаузия Сабировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильфанов Шакирзян Собирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гильфанов Сагиджан Собирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.01.1963
Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика