Казьмин Василий Антонович
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рождения1886
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Казьмин Антон
Мать: не указана
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бокарёва Мария
Мать ребёнка: Казьмина Анна Алексеевна
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Казьмина Анна Алексеевна
Смерть
1954
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка