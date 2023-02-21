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Казьмин Василий Антонович

Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

1886

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Казьмин Антон

Мать: не указана

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бокарёва Мария

Мать ребёнка: Казьмина Анна Алексеевна

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
1914

Сын: Казьмин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Казьмина Анна Алексеевна

Смерть
1954
Россия, село Васильевка
Похороны
Неизвестно
Россия, село Васильевка