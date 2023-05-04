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Лушников Сергей Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лушников Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1925

Сын: Лушников Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Лушникова Варвара Петровна

Курганская область, Мишкинский район, село Введенское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушникова Варвара Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лушникова Варвара Петровна

Смерть
Неизвестно