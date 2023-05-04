Лушников Сергей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лушников Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1925
Сын: Лушников Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Лушникова Варвара Петровна
Курганская область, Мишкинский район, село Введенское
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно