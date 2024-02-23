Колга Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1938
Дочь: Колга Людмила Александровна
Мать ребёнка: Колга (Шаденкова) Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Колга Валерий Александрович
Мать ребёнка: Колга (Шаденкова) Наталья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно