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Колга Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колга (Шаденкова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1938

Дочь: Колга Людмила Александровна

Мать ребёнка: Колга (Шаденкова) Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Колга Валерий Александрович

Мать ребёнка: Колга (Шаденкова) Наталья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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