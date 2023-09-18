Шкирман (Масько) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкирман (Масько) Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Масько Василий Николаевич

Мать: Виктория Викторовна

Рождение ребёнка
05.12.2017

Дочь: Шкирман София Дмитриевна

Отец ребёнка: Шкирман Дмитрий

Рождение ребёнка
14.10.2023

Дочь: Шкирман Стефания Дмитриевна

Отец ребёнка: Шкирман Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкирман Дмитрий

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