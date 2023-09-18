Шкирман (Масько) Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Масько Василий Николаевич
Мать: Виктория Викторовна
Рождение ребёнка
05.12.2017
Дочь: Шкирман София Дмитриевна
Отец ребёнка: Шкирман Дмитрий
Рождение ребёнка
14.10.2023
Дочь: Шкирман Стефания Дмитриевна
Отец ребёнка: Шкирман Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шкирман Дмитрий