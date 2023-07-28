Гурьева (Максимова) Татьяна Максимова
Место рождения
Дата рожденияС 1850 по 1851 ст.
Дата смерти15.02.1885 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851 ст.
Отец: Максимов Максим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1867 ст.
Дочь: Михайлова Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Гурьев Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гурьев Иван Иванов
Смерть
15.02.1885 ст.
Филимоново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область