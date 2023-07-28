Гурьева (Максимова) Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГурьева (Максимова) Татьяна Максимова

Гурьева (Максимова) Татьяна Максимова

Место рождения

Темир, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

С 1850 по 1851 ст.

Дата смерти

15.02.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1850 по 1851 ст.

Отец: Максимов Максим

Мать: не указана

Темир, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
20.11.1867 ст.

Дочь: Михайлова Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Гурьев Иван Иванов

Темир, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьев Иван Иванов

Смерть
15.02.1885 ст.
Филимоново, Чебаркульский муниципальный район, Челябинская область