Дивляш (Кильби) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дивляш (Кильби) Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Кильби Яков

Мать: Кильби Мария

Рождение ребёнка
1935

Сын: Дивляш Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Дивляш Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
1939

Сын: Дивляш Вячеслав Алексеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Осипова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Дивляш Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дивляш Алексей Николаевич

Смерть
1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург