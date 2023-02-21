Дивляш (Кильби) Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Кильби Яков
Мать: Кильби Мария
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Дивляш Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Сын: Дивляш Вячеслав Алексеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Осипова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Дивляш Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург