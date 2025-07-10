Бойко Андриан Илларионович 1912 — найти родственников по фамилии на Familio

Бойко Андриан Илларионович

Автор
ОК
Козлов О.

мужской, родился 1912, Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

умер Неизвестно

Отец
Бойко Илларион ФёдоровичВычислено 1891 г.р.
Мать
Бойко (Шульганова) Татьяна АндреевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Бойко Илларион Фёдорович

Мать: Бойко (Шульганова) Татьяна Андреевна

Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край

Источник - похозяйственная книга переписи 1928 г. В советское время именовался как Андрей

Смерть
Неизвестно

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