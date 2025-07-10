Бойко Андриан Илларионович
мужской, родился 1912, Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
умер Неизвестно
ОтецБойко Илларион ФёдоровичВычислено 1891 г.р.
МатьБойко (Шульганова) Татьяна АндреевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Татьяновка, Рыбинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Источник - похозяйственная книга переписи 1928 г. В советское время именовался как Андрей