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Игнатова Наталья Ивановна
Игнатова Наталья Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.12.1972
Пол
Женский
Отец
Киселев Иван Григорьевич
1951 г.р.
Мать
Киселева (Миронова) Людмила Васильевна
1953 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЗЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1972
Отец:
Киселев Иван Григорьевич
Мать:
Киселева Людмила Васильевна
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