Нилова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нилова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1893

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1893

Отец: Арсеньев Мелентий

Мать: Никифорова Марфа