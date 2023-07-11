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Нилова Мария
Нилова Мария
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.07.1893
Пол
Женский
Отец
Арсеньев Мелентий
1873 г.р.
Мать
Никифорова Марфа
1871 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1893
Отец:
Арсеньев Мелентий
Мать:
Никифорова Марфа
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