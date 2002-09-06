Дехин Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дехин Юрий Александрович

Место рождения

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.01.1939

Дата смерти

06.09.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939

Отец: Dekhin александр петрович

Мать: Dekhin екатерина павловна

Устюжна, Устюженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.12.1974

Сын: Дехин Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Дехина Людмила Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.08.1976

Дочь: Екатерина Юрьевна

Мать ребёнка: Дехина Людмила Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.08.1976

Дочь: Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Дехина Людмила Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дехина Людмила Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
ДВ Пароходство г. Владивосток ст.механик
Образование
Неизвестно
Ленинградское морское училище
Смерть
06.09.2002
Vladivostok
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