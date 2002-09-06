Дехин Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения31.01.1939
Дата смерти06.09.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1939
Рождение ребёнка
04.12.1974
Сын: Дехин Игорь Юрьевич
Мать ребёнка: Дехина Людмила Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.08.1976
Дочь: Екатерина Юрьевна
Мать ребёнка: Дехина Людмила Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.08.1976
Дочь: Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Дехина Людмила Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ДВ Пароходство г. Владивосток ст.механик
Образование
Неизвестно
Ленинградское морское училище
Смерть
06.09.2002
Vladivostok