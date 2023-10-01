Сергиенко трофим филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергиенко трофим филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

мф
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1931

Дочь: Сергиенко мария трофимовна

Мать ребёнка: Шпата анастасия михайловна

черниговская область дубовязовский район село шпотовка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергиенко василий трофимович

Мать ребёнка: Шпата анастасия михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сергиенко ульяна трофимовна

Мать ребёнка: Шпата анастасия михайловна

Смерть
Неизвестно
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