Ермилова Устиния Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Устиния Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.08.1893 ст.

Дочь: Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Ермилов Яков (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.10.1902 ст.

Сын: Ермилов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Ермилов Яков (Антипович)

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Яков (Антипович)

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно