Ермилова Устиния Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.08.1893 ст.
Дочь: Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Ермилов Яков (Антипович)
Рождение ребёнка
12.10.1902 ст.
Отец ребёнка: Ермилов Яков (Антипович)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно