Арутюнян Микаел Манукович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979
Бракосочетание
2013
Рождение ребёнка
13.03.2015
Дочь: (Фролова) Прасковья Микаеловна
Мать ребёнка: Фролова Евгения Анатольевна
Рождение ребёнка
16.06.2016
Сын: Фролов Александр Микаелович
Мать ребёнка: Фролова Евгения Анатольевна
Рождение ребёнка
18.06.2019
Мать ребёнка: Фролова Евгения Анатольевна