Арутюнян Микаел Манукович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрутюнян Микаел Манукович

Арутюнян Микаел Манукович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1979

Отец: Арутюнян Манук Ваганович

Мать: Карагозян (Арутюнян) Грета Акоповна

Бракосочетание
2013

Жена: Фролова Евгения Анатольевна

Рождение ребёнка
13.03.2015

Дочь: (Фролова) Прасковья Микаеловна

Мать ребёнка: Фролова Евгения Анатольевна

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ
Рождение ребёнка
16.06.2016

Сын: Фролов Александр Микаелович

Мать ребёнка: Фролова Евгения Анатольевна

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ
Рождение ребёнка
18.06.2019

Сын: Фролов Микаел Микаелович

Мать ребёнка: Фролова Евгения Анатольевна

Адлер, Черноморский округ, Черноморский округ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.