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Чирков Михаил Федоров

Место рождения

поч. Пашкинский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: Чирков Федор Степанов

Мать: Чиркова (Вавилова) Евдокия Феоктистова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Евдокия Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Чирков Моисей Михайлов

Мать ребёнка: Чиркова Евдокия Егорова

Смерть
После 1790

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