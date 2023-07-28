Карлаш Александра Исидоровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1810 ст.
Отец: Карлаш Исидор Иоаннович
Мать: Карлаш Мария Василиевна
Рождение ребёнка
16.11.1844
Сын: Синюченко Матфей Андреевич
Отец ребёнка: Сыныченко Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Синюченко Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Сыныченко Андрей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно