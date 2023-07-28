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Карлаш Александра Исидоровна

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

20.03.1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1810 ст.

Отец: Карлаш Исидор Иоаннович

Мать: Карлаш Мария Василиевна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
16.11.1844

Сын: Синюченко Матфей Андреевич

Отец ребёнка: Сыныченко Андрей Васильевич

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Синюченко Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Сыныченко Андрей Васильевич

Погребище, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыныченко Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно