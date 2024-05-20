Косарев Николай Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Сын: Косарев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Косарев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Рамометьева (Косарева) Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна
Рождение ребёнка
26.08.1942
Дочь: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна
село Ивановка , Калачинский район, Омская область
Свидетельство о рождении РТ № 929085
Рождение ребёнка
1945
Дочь: Мелентьева (Косарева) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна
Смерть
Неизвестно