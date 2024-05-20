Косарев Николай Никитович 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косарев Николай Никитович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Пелагея Касториевна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Косарев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Косарев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Косарев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Рамометьева (Косарева) Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна

Рождение ребёнка
26.08.1942

Дочь: Краснова (Косарева) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна

село Ивановка , Калачинский район, Омская область
Свидетельство о рождении РТ № 929085
Рождение ребёнка
1945

Дочь: Мелентьева (Косарева) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Косарева Пелагея Касториевна

Смерть
Неизвестно

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