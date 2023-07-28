Степанова (Лашеева) Лидия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Лашеева) Лидия Алексеевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.10.1861

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1900
Винница
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург