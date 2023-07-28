Степанова (Лашеева) Лидия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.10.1861
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1900
Винница
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941