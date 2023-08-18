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Кияшко Анастасия Володимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1986

Отец: - - -

Мать: Кияшко Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
12.08.2014

Дочь: Богач Александра Александровна

Отец ребёнка: Богач Александр

Рождение ребёнка
17.08.2016

Дочь: Богач Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Богач Александр

Рождение ребёнка
17.08.2016

Дочь: Богач Руслана Александровна

Отец ребёнка: Богач Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богач Александр