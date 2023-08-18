Кияшко Анастасия Володимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1986
Отец: - - -
Рождение ребёнка
12.08.2014
Дочь: Богач Александра Александровна
Отец ребёнка: Богач Александр
Рождение ребёнка
17.08.2016
Дочь: Богач Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Богач Александр
Рождение ребёнка
17.08.2016
Дочь: Богач Руслана Александровна
Отец ребёнка: Богач Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богач Александр