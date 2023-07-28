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Чачин Алексей Дмитриевич
Чачин Алексей Дмитриевич
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Место рождения
Приселье
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
03.10.1922
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SF
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Приселье
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
?.07.1941
Ярцево
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
04.08.1944
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно
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