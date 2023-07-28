Чачин Алексей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чачин Алексей Дмитриевич

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Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

03.10.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
?.07.1941
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Военная награда
04.08.1944
Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно