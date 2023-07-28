Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения01.03.1863
Дата смерти05.12.1927
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1863 по 1882
Место жительства
С 1882 по 1885
Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
С 1885 по 1889
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1889 по 1892
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
С 1892 по 1913
Место жительства
С 1917 по 1927
Смерть
05.12.1927