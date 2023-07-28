Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.03.1863

Дата смерти

05.12.1927

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1863 по 1882
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1882 по 1885
Крестцы, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Место жительства
С 1885 по 1889
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1889 по 1892
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Место жительства
С 1892 по 1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1917 по 1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
05.12.1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург