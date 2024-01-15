Безсонова Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1854
Сын: Бессонов Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Бессонов Матвей Петров
Рождение ребёнка
17.04.1857
Сын: Бессонов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Бессонов Матвей Петров
Рождение ребёнка
05.07.1866
Дочь: (Бессонова) Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Бессонов Матвей Петров
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно