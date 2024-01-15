Безсонова Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безсонова Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бессонов Матвей Петров

Рождение ребёнка
30.10.1854

Сын: Бессонов Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Бессонов Матвей Петров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.04.1857

Сын: Бессонов Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Бессонов Матвей Петров

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.07.1866

Дочь: (Бессонова) Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Бессонов Матвей Петров

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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