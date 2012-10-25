Бурмистрова Маргарита
Место рождения
Дата рождения14.06.1925
Дата смерти25.10.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Клинники, Богословская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.10.2012