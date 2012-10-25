Бурмистрова Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистрова Маргарита

Место рождения

Алёшино, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

14.06.1925

Дата смерти

25.10.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Алёшино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Клинники, Богословская волость, Дмитровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.10.2012