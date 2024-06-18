Афимья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Прокофий Егоров
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811
Сын: Никита Егоров
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
Между 1814 и 1806
Сын: Стефан Егоров
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Яков Егоров
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
Между 1815 и 1810
Дочь: Марья Егорова
Отец ребёнка: Егор Федоров
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Прасковья Егорова
Отец ребёнка: Егор Федоров