Афимья Васильева Около 1780 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афимья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1804 г.р.
Между 1814 и 1806 г.р.
Между 1815 и 1810 г.р.
Между 1810 и 1811 г.р.
1815 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЗК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Прокофий Егоров

Отец ребёнка: Егор Федоров

Рождение ребёнка
Между 1810 и 1811

Сын: Никита Егоров

Отец ребёнка: Егор Федоров

Рождение ребёнка
Между 1814 и 1806

Сын: Стефан Егоров

Отец ребёнка: Егор Федоров

Рождение ребёнка
1815

Сын: Яков Егоров

Отец ребёнка: Егор Федоров

Рождение ребёнка
Между 1815 и 1810

Дочь: Марья Егорова

Отец ребёнка: Егор Федоров

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Прасковья Егорова

Отец ребёнка: Егор Федоров

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